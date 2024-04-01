شكرا لقرائتكم خبر عن تصنيف الاسكواش.. نور الشربيني تحافظ على الصدارة وتقدم نور الطيب والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعلنت رابطة اللاعبين المحترفين للاسكواش PSA التصنيف الجديد فى شهر أبريل الجاري، وحافظت نور الشربيني لاعبة سبورتنج على صدارة تصنيف السيدات للأسبوع الـ31 على التوالي والـ 241 فى تاريخها. بينما استقرت هانيا الحمامي فى الوصافة، ونوران جوهر فى المركز الثالث، فيما تقدمت نور الطيب للمركز الخامس.

تصنيف السيدات 1ـ نور الشربيني

2ـ هانيا الحمامي

3ـ نوران جوهر

4ـ البلجيكية نيلي جليس

5ـ نور الطيب

6ـ الإنجليزية جورجينا كيندي

7ـ الأمريكية أماندا صبحي

8ـ البلجيكية تيني جليس

9- الأمريكية أوليفيا ويفر

10ـ روان العربي

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