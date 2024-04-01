شكرا لقرائتكم خبر عن أحمد أيمن منصور يبدأ برنامجاً تأهيلياً بعد إجراء جراحة الصليبي بالنمسا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يبدأ أحمد أيمن منصور، مدافع النادي المصري، اليوم الاثنين، برنامجاً تأهيلياً تحت إشراف الجهاز الطبي بالنادي المصري برئاسة الدكتور محمود الشحات، وذلك بعد عودة مدافع الفريق البورسعيدي أمس إلى القاهرة قادماً من النمسا، وذلك عقب خضوعه لجراحة الرباط الصليبي بأحد المراكز الطبية هناك يوم الثلاثاء الماضي.

وكان أحمد أيمن منصور قد خضع لعملية جراحية ناجحة لإعادة بناء الرباط الصليبي الأمامي للركبة اليسرى من وتر الرضفة، مع استئصال جزء صغير من الغضروف الخارجي للركبة وكذلك خياطة جزء صغير من جسم الغضروف الداخلي، بأحد المراكز الطبية المتخصصة في جراحات الركبة بالنمسا.

وأكد الدكتور محمود الشحات، طبيب الفريق الأول للكرة بالنادي المصري، أن الجراحة قد استمرت لمدة ساعتين.

وأضاف طبيب المصري، أنه تواصل مع الخبير النمساوي كريستيان فينك الذي قام بإجراء الجراحة للاطمئنان منه على نجاح الجراحة من ناحية وللاتفاق على مراحل العلاج وخطة التأهيل وذلك حرصا على سرعة تماثل اللاعب للشفاء وعودته للمشاركة في تدريبات الفريق ومن ثم الاشتراك في مباريات الفريق.

وكانت الأشعة التى خضع لها أحمد أيمن منصور لاعب المصرى، قد أثبتت إصابته بقطع فى الرباط الصليبى للركبة اليسرى، وذلك بعد تعرضه للإصابة خلال الشوط الأول من مباراة الفريق أمام فريق زد، والتى انتهت بالتعادل بهدفين لكل فريق.