شكرا لقرائتكم خبر عن كولر يحاضر نجوم الأهلى الليلة عن أخطاء مباراة سيمبا التنزانى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يعقد السويسري مارسيل كولر، المدير الفنى للنادى الاهلى ، محاضرة مع لاعبيه فى مران الليلة لشرح أخطاء مباراة سيمبا التنزانى منعاً لتكرارها فى مباراة الإياب المقبلة.

وحصل لاعبو الأهلى على راحة من التدريبات يومى السبت والأحد عقب عودة البعثة من تنزانيا، على أن يستأنف المارد الأحمر تدريباته اليوم لبداية رحلة الاستعداد لمواجهة سيمبا.

وشهدت مباراة الذهاب أمام سيمبا التنزانى أخطاء دفاعية كادت تكلف الفريق الأحمر اهتزاز شباكه بأهداف لولا تألق الحارس الصاعد مصطفى شوبير.

وحقق الأهلي فوزًا مهمًّا خارج الأرض بالفوز على سيمبا بهدف دون رد، سجله أحمد نبيل كوكا ‏فى الدقيقة الخامسة من زمن المباراة التى جمعت الفريقين فى ذهاب ربع نهائي ‏دوري أبطال أفريقيا.‏

ويلتقي الأهلي وسيمبا في العاشرة مساء الجمعة المقبلة باستاد القاهرة فى إياب ربع النهائي لحجز بطاقة العبور إلى الدور نصف النهائي.‏



وحصل مسئولو النادي الأهلي على موافقة من الجهات المعنية بحضور 30 ألف مُشجع مباراة سيمبا التنزاني باستاد القاهرة لدعم المارد الأحمر فى اللقاء المصيري.

وأوقعت قرعة دور الثمانية الإفريقى فى مواجهة مع سيمبا التنزانى على أن يلعب الفائز منهما مع الفائز من مازيمبى الكونغولى وبترو أتلتيكيو الأنجولى فى نصف نهائى البطولة القارية التى يحمل الأهلى لقبها.