بينهم بايرن ميونخ وديربي لندن.. 8 مواجهات نارية تنتظر أرسنال في شهر أبريل

ياسر رشاد - القاهرة - ينتظر نادي أرسنال خلال شهر أبريل الحالي 8 مواجهات من العيار الثقيل في بطولتي دوري أبطال أوروبا والدوري الإنجليزي.

وتعد أبرز مواجهات أرسنال خلال الشهر الحالي، مواجهتي بايرن ميونخ في دوري أبطال أوروبا بجانب ديربي لندن أمام توتنهام وتشيلسي.

وستكون مواجهات أرسنال حاسمة لمصيره سواء في دوري أبطال أوروبا أو المنافسة على قمة الدوري الإنجليزي التي يصارع عليها ليفربول.

ويحتل أرسنال وصافة جدول ترتيب الدوري الإنجليزي برصيد 65 نقطة وبفارق نقطتين عن ليفربول المتصدر، وتأمل كتيبة الجانرز عن الإخفاق في الفترة المقبلة للحفاظ على آماله في حسم اللقب مع اقتراب البريميرليج من المحطة الأخيرة.

مواجهات أرسنال في أبريل