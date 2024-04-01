شكرا لقرائتكم خبر عن ياسر إدريس نائباً لرئيس الاتحاد الأفريقى للالعاب الأولمبية بالتزكية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - ‏‎كشف ياسر إدريس، رئيس اللجنة الأولمبية المصرية، أنه تم اختياراه نائباً لرئيس الاتحاد الأفريقى للألعاب الأولمبية بالتزكية منذ دقائق خلال اجتماع زوم.

‏‎وقال ياسر إدريس، خلال تصريحات لبرنامج نجوم فى عز الظهر عبر إذاعة أون سبورت إف إم على موجات 93.7، "مجلس إدارة نادى الزمالك الحالى طوق نجاه للنادى بسبب حالة ووضع النادى من حيث الديون والأزمات".

‏‎وأضاف ياسر إدريس، "كنت أطمح فى رئاسة نادى الزمالك عقب التواجد فى 3 دورات مع الدكتور كمال درويش".

وأكد ياسر إدريس رئيس اللجنة الأولمبية المصرية أن كمال درويش رئيس نادى الزمالك الأسبق كان متحفظا على ضم حسام وإبراهيم حسن من الأهلى فى ذلك التوقيت.

‏‎وأوضح ياسر إدريس أن "الدكتور كمال درويش خايف من الصفقة بسبب المبلغ المالك الكبير للصفقة حيث وصل إلى مليون جنيه".

‏‎وأضاف ياسر إدريس، "قمت بإبلاغ الإعلاميين لتصويرهم مع الدكتور درويش لضمان إتمام انتقالهم إلى الزمالك".