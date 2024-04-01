شكرا لقرائتكم خبر عن كواليس الوصية الأخيرة للعامرى فاروق قبل دخوله فى الوعكة الصحية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - كشف ياسر إدريس، رئيس اللجنة الأولمبية المصرية، أن الراحل العامرى فاروق نائب رئيس النادى الأهلى كان دائم التواصل معى ولدينا علاقة طيبة منذ سنوات.

‏‎وقال ياسر إدريس خلال تصريحات لبرنامج نجوم فى عز الظهر عبر إذاعة أون سبورت إف ام على موجات 93.7، "العامرى فاروق جلس فى مكتبى برفقة بعض الأصدقاء وشقيقة الدكتور هشام العامرى قبل دخوله فى الوعكه الصحية بيوم".

‏‎وأضاف ياسر إدريس، "قام بتوصيتى على أخيه الدكتور هشام العامرى خلال الجلسة وعلى مدار القعدة كان هناك ضحك وهزار".