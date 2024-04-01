شكرا لقرائتكم خبر عن 5 ملايين جنيه مكافأة أبطال الميدالية الذهبية للبعثة المصرية بأولمبياد باريس والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - كشف ياسر إدريس، رئيس اللجنة الأولمبية المصرية، أن هناك لائحة مالية جديدة من قبل وزير الشباب والرياضة للأبطال فى الأولمبياد المقبلة حيث تصل إلى الضعف.

‏‎وقال ياسر إدريس فى تصريحات لبرنامج نجوم فى عز الظهر عبر إذاعة أون سبورت إف إم على موجات 93.7، "هناك اتفاق مع بعض الرعاة لتصل المكافأة المالية للأبطال فى الأولمبياد المقبلة أصحاب الميدالية الذهبية من 4 إلى 5 ملايين جنيه".

وأشار ياسر إدريس رئيس اللجنة الأولمبية المصرية إلى أن كمال درويش رئيس نادى الزمالك الأسبق كان متحفظا على ضم حسام وإبراهيم حسن من الأهلى فى ذلك التوقيت، قائلا، "الدكتور كمال درويش خايف من الصفقة بسبب المبلغ المالك الكبير للصفقة حيث وصل إلى مليون جنيه".

‏‎وأضاف ياسر إدريس، "قمت بإبلاغ الإعلاميين لتصويرهم مع الدكتور درويش لضمان إتمام انتقالهم إلى الزمالك".