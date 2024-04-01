شكرا لقرائتكم خبر عن ذكريات رمضان.. فكرى صالح يبدأ مشواره مع الزمالك فى الشهر الكريم والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يعد شهر رمضان الكريم من الأشهر الزاخرة بالذكريات لكل الرياضيين سواء فى داخل مصر أو المحترفين فى الخارج، ومعظم هذه الذكريات تكون طريفة وعفوية خاصة مع صيام اللاعبين وما يعانون منه أثناء المعسكرات والمباريات، وفى هذا الشهر الكريم نستعرض بعض المواقف التى ارتبطت به مع اللاعبين.

أول مباراة مع الزمالك

كشف فكري صالح، مدرب حراس مرمي منتخب مصر ونادى الزمالك السابق، عن كواليس شهر رمضان وأهم ذكرياته قائلا، "لعبت أول مباراة مع الفريق الأول بالزمالك يوم 1 رمضان 1973 أمام مصر للطيران، ويوم 10 رمضان بدأت حرب أكتوبر المجيدة، وبعد مباراتى الأولى مع الزمالك ابتعدت عن الملاعب لقرابة 7 أشهر لأداء دورى في الخدمة العسكرية وكان لى الشرف بحدوث ذلك".

ويعد فكرى صالح صاحب فضل كبير فى اكتشاف عدد من نجوم حراسة المرمى فى مصر، أبرزهم عصام الحضري واستعاد فكري صالح فى وقت سابق كواليس اكتشاف موهبة الحضري وقال صالح في تصريحات سابقة، تربطني قصة طويلة بعصام الحضري في بداية مشواره في 95 بناء على توصية من مصطفى يونس الذى كان يتولى مسئولية دمياط حينذاك وطلب مني أن أرى اللاعب لضمه للمنتخب الأوليمبي، وبالفعل شاهدته، وبالفعل انضم للمنتخب وكان ترتيبه العاشر بين الحراس، وبعد منافسة كبيرة مع أسماء كثيرة لعب المباراة الأولى أمام نيجيريا.