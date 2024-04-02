شكرا لقرائتكم خبر عن المقاولون العرب يختتم استعداداته لمواجهة الجونة فى الدوري والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يختتم فريق الكرة الأول بنادي المقاولون العرب استعداداته اليوم، الثلاثاء، لمواجهة الجونة، في اللقاء الذي يجمع الفريقين غداً، الأربعاء باستاد خالد بشارة بالغردقة، ضمن منافسات الجولة 16 من عمر مسابقة الدوري.

وحذر محمد عودة، المدير الفني لفريق المقاولون العرب، لاعبيه من إهدار الفرص في اللقاء المقبل أمام الجونة، خاصة مع تراجع مستوى الفريق في الناحية الهجومية خلال الفترة الأخيرة.

ويعمل جهاز المقاولون على تطوير أداء مهاجمي الفريق، وعلاج أزمة إهدار الفرص قبل العودة من التوقف، خاصة وأن المقاولون تراجع إلى المراكز الأخيرة في جدول الدوري، ولم ينجح مهاجموه سوى في تسجيل 15 هدفاً خلال 15 لقاء خاضها الفريق.

وتراجع المقاولون العرب إلى المركز الـ 17 وقبل الأخير في جدول مسابقة الدوري، برصيد 9 نقاط، حصدها ذئاب الجبل بعد خوض 15 مباراة، حيث فاز المقاولون في مباراة واحدة وتعادل في 6 لقاءات وخسر 8 مواجهات، وسجل لاعبو المقاولون 5 أهداف واستقبلت شباكهم 19 هدفاً.