شكرا لقرائتكم خبر عن علاء نبيل: هناك أزمة فى قطاعات الناشئين بسبب تزوير الأعمار والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يرى علاء نبيل المدير الفني لاتحاد الكرة، أن هناك أزمة في قطاعات الناشئين بالأندية، بشأن تزوير أعمار اللاعبين، وقال: "أشيد بالتجربة الإماراتية التي تستخدم الوسائل المتقدمة في معرفة السن الحقيقي للاعب، واكتشفت تزوير أعمار اللاعبين، وظهور أرقام كبيرة من الأخطاء في أعمار اللاعبين، وأرغب في التواصل مع المسئولين في الإمارات لمعرفة ما وصلوا إليه، وأعقد جلسة مع وزير الصحة لإيجاد حل لهذه المشكلة".



وأضاف علاء نبيل، في تصريحات لبرنامج "ملعب أون تايم" على قناة أون تايم سبورتس: "أرغب في نقل التجربة الإماراتية إلى مصر لحل أزمة تزوير الأعمار في الإمارات، وبعد تولي مهمة المدير الفني للاتحاد، وأكون مسئولا عن كل صغيرة وكبيرة تخص المنتخبات، وسأحصل على صلاحياتي لإصلاح هذه المشكلة، لأن هناك كمية ملفات غير دقيقة في هذا الملف".



وتابع: "هدفي تصحيح المسار والقضاء على هذه المشكلة، وهناك أمور كثيرة كانت غائبة عن صلاحيات المدير الفني لاتحاد الكرة في الفترة الماضية بشأن تطوير الكرة المصرية، وهناك أمور يجب أن يتم إصلاحها".



واختتم علاء نبيل تصريحاته قائلا: "أطالب أندية الدوري الممتاز بأن يتواجد على دكة بدلاء الفريق الأول بكل منها لاعب من مواليد 2005؛ لأن هذا الجيل سيلعب دورة الأولمبياد المقبلة، وهذه من الأفكار المطروحة، من أجل تشجيع الأندية على منح الفرصة للاعبين الناشئين".