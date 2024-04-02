شكرا لقرائتكم خبر عن شخصيات رياضية لها تاريخ ..فاطمة عمر .. أسطورة مصرية تكتب المجد عالمياً والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تمر الأيام وتمضي السنين والتاريخ لم ولن ينسى من تركوا "بصمة" في ملاعبنا الكروية، فصفحات كرة القدم المصرية مليئة بالنجوم الكبار الذين يمثلون علامات مُضيئة سيذكرها التاريخ أمد الدهر بفضل نجاحاتهم وإنجازاتهم الخالدة.

فى السطور التالية نكشف النقاب عن "شخصيات رياضية لها تاريخ" في ملاعبنا الرياضية المصرية، ونستعرض يومياً شخصية حققت إنجازات لن ينساها التاريخ.

نتحدث اليوم عن فاطمة عمر بطلة رفع الاثقال البارالمبى المُعتزلة حديثاً التي حصدت على الكثير من الميداليات العالمية والافريقية وكذلك ميداليات في الدورات البارالمبية، والتي وصل عددها إلى 6 ميداليات أولمبية كانت آخرها في نسخة طوكيو الأخيرة، كما أنها المرأة الوحيدة على مستوى العالم التي حصلت على 6 ميداليات أولمبية 4 ذهبية واثنتان فضية على التوالي.. وبجانب كل هذا فتمارس رفع الاثقال في منتخب البارالمبى في الوقت الذى يلعب فيه خطيب ابنتها "شهد" في منتخب الاثقال أيضا وهو بطل العالم للشباب عبد الله جلال.

فاطمة عمر قالت في تصريحات سابقة ، أن الأمر يختلف من حالة إلى لأخرى، فهناك حالات تأثرت حياتها الرياضية بحياتها الأسرية، واكتفت بما قدمته قبل الزواج، بسبب ضغط الحياة الأسرية و الأطفال، وأضافت أن من لديه هدف سيسعى لتحقيقه وسيتخطى أي عقبات

وقالت أن حالتها كانت ايجابية، خاصة وأن زوجها من أسباب نجاحها في اللعبة، وفى البطولات التي حققتها في جميع المحافل الدولية و الأفريقية، كما أنه من أسباب استمرارها، خاصة وأنه مارس اللعبة وكان يحب أن يراها متألقة أكثر و يذلل أى عواقب تواجهها في مسيرتها وبطولاتها .

وأشارت أنها بعد الزواج مباشرة حصلت على راحة لمدة عام بسبب الحمل والوضع، وعادت الى المشاركة في التدريبات وابنتها لم تكمل شهرها الخامس فاصطحبتها معها في المركز الأولمبي وسمحوا لها حتى أصبحت أول أم تصطحب طفلتها بالتدريبات ، و نجحت في التغلب على المشاكل بين مراعاة طفلة و التمارين الرياضية ، بجانب الاستعداد للمشاركة في البطولات، لدرجة أن حصلت على لقب الأم المثالية من مدرسة بناتها.

وأشارت البطلة البارالمبية إلى أن أول بطولة بعد الزواج كانت عام 2004 وهى البطولة التأهيلية لأولمبياد أثينا بعد الزواج بعام واحد وكانت تصطحب معها ابنتها الكبرى شهد فى كل المعسكرات، وفى أولمبياد لندن تعرضت لنفس الظروف مع ابنتها الصغرى ليلى .

وكشفت فاطمة عمر أن حصول اللاعبات على إجازة أمر طبيعى فهو بمثابة الهدنة للعودة أفضل، ولكن في المقابل نجد العكس بسبب الضغط الأسرى و التمارين ، يكون ذلك بسبب عدم قدرة الزوجة على الجمع بين البيت والرياضة فتقصر في حياتها الاسرية فيقوم زوجها بإجبارها على التوقف عن الرياضة.

ومؤخرا أعلنت فاطمة عمر اعتزالها رفع الأثقال بعد مسيرة حافلة بالإنجازات والعطاء

وكتبت فاطمة عمر عبر صفحتها الرسمية بموقع التواصل الاجتماعى فيس بوك.

بعد مشوار طويل عمره 31 سنه في لعبة رفع الاثقال وكان فضل ربنا عليا كبير 31 سنة مليئة بالإنجازات ورفع علم بلدي مصر في جميع المحافل الرياضية داخل وخارج مصر وبعد أن استخرت الله قررت اعتزالي رسميا محليا ودوليا من أحلى حاجة كنت بعملها في حياتي وهي ممارسة لعبة رفع الاثقال كما اتقدم بالشكر لكل من ساهم في هذا الإنجاز والنجاح طوال 31 سنة حصلت فيهم على لقب أفضل رياضية على مستوى العالم ومشاركة في ست دورات بارالمبيه على التوالي واتقدم بالشكر لكل وزاراء الشباب والرياضة اللي مروا علي رؤساء اللجنة البارالمبي ‏وأعضاء مجلس إدارتهم السابقين والحاليين ‏وكل الأجهزة الفنية اللي عاصرتهم الحي منهم واللي اختاروا الله

كما أشكر عائلتي واصدقائي وكل محبينى واتمنى من الله ان اكون قد أسعدتكم واشوفكم على خير ان شاءالله.



فاطمة عمر

هذا و حرصت اللجنة البارالمبية المصرية برئاسة الدكتور حسام الدين مصطفى، على تكريم أسطورة رفع الأثقال البارالمبي المصرية فاطمة عمر وذلك على هامش منافسات بطولة كأس العالم لرفع الأثقال البارالمبي التي استضافتهاا شرم الشيخ خلال الفترة من 20 إلى 25 مارس الماضى،ووضعت اللجنة المنظمة للبطولة «بانر» خاص لتكريم الأسطورة يحمل كلمات: «شكرًا أسطورة رفع الأثقال العالمية فاطمة عمر».