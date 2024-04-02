إنبي 2003 يواصل التألق في دوري الجمهورية بالفوز على الزمالك

ياسر رشاد - القاهرة - حقق فريق إنبي لكرة القدم مواليد 2003، الفوز على نظيره الزمالك بهدفين نظيفين، ضمن منافسات بطولة دوري الجمهورية لهذا الموسم 2023/2024.



جاء فوز إنبي على الزمالك في المباراة التي أقيمت على مجمع ملاعب النادي البترولي، والتي شهدت تألق كبير للاعبي إنبي خلال معظم أوقات اللقاء، بعدما أظهروا روح وعزيمة كبيرة.

وسجل ثنائية كبير العائلة البترولية كل من عادل فضالي في الدقيقة 66 من عمر الشوط الثاني من اللقاء، وأحمد محمد فتحي في الدقيقة 90.

ويجد قطاع الناشئين بنادي إنبي اهتمامًا كبير من مجلس الإدارة برئاسة أيمن الشريعي، والذي يبحث عن تطوير قطاعات الناشئين في النادي البترولي خلال السنوات المقبلة.