موعد قمة طائرة الأهلي والزمالك بالدوري

ياسر رشاد - القاهرة - يواجه الفريق الأول للكرة الطائرة «سيدات» بالنادي الأهلي، نظيره الزمالك، اليوم الثلاثاء، في أول لقاءات نهائي بطولة الدوري.



‏‎وتنطلق المباراة في الحادية عشرة مساء اليوم، على صالة حسن مصطفى ويسعى الأهلي لتقديم عرض قوي وتحقيق الفوز في أول مواجهات النهائي.



‏‎وشهد المران الختامي، جلسة لإبراهيم فخر الدين المدير الفني مع الفريق قام خلالها بتوجيه اللاعبات وتصحيح بعض الأخطاء، بالإضافة إلى شرح بعض الجمل الخططية المزمع تنفيذها خلال المباراة.

‏‎ وكان الأهلي قد تأهل إلى نهائي الدوري بعدما تخطى عقبة فريق سبورتنج بنتيجة ثلاثة أشواط نظيفة، في اللقاء الذي جمع الفريقين في نصف النهائي.