ليفربول يسعى لضم موهبة بالميراس الجديدة

ياسر رشاد - القاهرة - أكدت مصادر صحفية أنجليزية ان نادي ليفربول يسعى حاليا لانهاء صفقة ضم موهبة نادي بالميراس البرازيلي الجديدة لويس جيليرمي في ظل منافسة شرسة مع عدد من الاندية الاوربية الكبيرة .

وكان نادي بالميراس البرازيلي هو صاحب العدد الاكبر من الاعبين البارزين الذين انتقلوا في الاونة الاخيرة الى أوربا ومنهم جابريال خيسوس لاعب الارسنال حاليا ومن قبله مانشيستر سيتي ومؤخرا الاعب الشاب أندريك الذي سينتقل الى ريال مدريد في الصيف المقبل وهو صاحب هدف البرازيل في مرمى منتخب أنجلترا في المباراة الدولية الودية التي جمعتهما على ملعب ويمبلي مؤخرا وايضا دانيلو لاعب نوتنجهام فوريست .

وكان لويس جيلرمي قد لفت أنظار مسئولي ليفربول خلا مشاركته مع منتخب البرازيل تحت 20 عاما في عدة مباريات في الفترة الاخيرة ومنهم اندية ليفربول ومانشيستر سيتي و تشيلسي وريال مدريد وبرشلونة وبايرن ميونخ واليوفنتوس الايطالي الا ان الانباء الواردة من البرازيل تؤكد ان جيلرمي الذي يلعب في مركز قلب الهجوم الى جانب الجناح يرغب في اللعب بقميص ليفربول ويرى في قلعة انفيلد رود المكان المناسب له .

واشارت صحيفة الديلي ميل البريطانية ان نادي بالميراس البرازيلي حدد رقم 40 مليون جنية استرليني للاستغناء عن لويس جيلرمي وهو الرقم الذي سيدخل ليفربول في مفاوضات لتخفيضه او الوصول الى اتفاق بحيث يحصل بالميراس على رقم اقل الى جانب عدد من المميزالت الاخرى حال مشاركة جيلرمي أساسيا في الفريق .