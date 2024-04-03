شكرا لقرائتكم خبر عن نصائح رمضانية: يوصى بتناول السحور بانتظام خلال شهر رمضان والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - ممارسة الرياضة من أهم الأشياء التي يداوم عليها الكثير من الناس، خاصة الرياضيين، وخلال شهر رمضان نقدم كل يوم نصيحة مهمة لكى تستغل هذا الشهر بشكل رياضى سليم يعود بالنفع على الجميع.

يحتاج الرياضي خلال شهر الصيام لتعديل نظامه الغذائي حتى يضمن ممارسة نشاطه فى أفضل حال، ولا يتأثر أداؤه بالسلب، ولا يتراجع عطاؤه في التمارين أو المسابقات والبطولات التى يخوضها.

يوصى بتناول السحور بانتظام مع تأخير موعده إذ يزود الجسم بالسعرات الحرارية والسوائل والمواد الغذائية ، ويساهم في تقليل الفترة الزمنية التي لا يتم تزويد الجسم فيها بالطعام والشراب .

من ناحية أخرى عادة ما يتسبب الكافيين في إدرار البول بكميات كبيرة، وبالتالي سهولة الإصابة بالجفاف، لذلك يجب الابتعاد عن أي منتجات غذائية غنية بالكافيين، بما في ذلك القهوة، والمشروبات الغازية، والشاي، خاصة قبل ممارسة الرياضة مباشرة.

ويؤكد الخبراء أنه يجب التقليل من تناول كافة أنواع الكافيين على رأسهم الشاي والقهوة التي يتناولها الجميع بشكل كبير ، ويشدد الجميع على ضرورة التقليل منهم قبل ممارسة الرياضة مباشرة حتى يستطيع الرياضى أن يخوض تدريباته بشكل منتظم دون أن يشعر بأى تعب أو إعياء أثناء تدريباته خلال الشهر الكريم .