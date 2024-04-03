شكرا لقرائتكم خبر عن هدف = بطولة.. قذيفة محمد عبد الواحد فى الوداد تُمهد طريق الزمالك لخطف السوبر الأفريقى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - هناك أهداف لا تسقط من الذاكرة أبدا.. فهى أهداف تسطر التاريخ وتترسخ في ذاكرة اللاعبين والجماهير وكل عشاق كرة القدم لأنها تساوى بطولة أو لقبا، ومهما مرت الأيام والسنين لا تسقط هذه الأهداف من الذاكرة بالتقادم..

هدف البطولة.. خبر يومى خلال شهر رمضان المعظم، نتذكر سويا الأهداف الذهبية التى جلبت البطولات والألقاب ومازالت الجماهير تتغنى بها حتى الآن..

سجل محمد عبد الواحد هدفا في مباراة الزمالك والوداد المغربي في مباراة السوبر الأفريقي موسم 2003 والتي حصدها الفريق الأبيض بعد الفوز بثلاثة أهداف مقابل هدف كان من نصيب محمد عبد الواحد الهدف الأول.

في الدقيقة 28 من عمر المباراة قام عبد الواحد بالتمويه قبل استلام الكرة وتخطي لاعب الوسط المنافس دون لمس للكرة، وكانت أول لمسة للكرة هي التسديدة التي سكنت مرمي الوداد مباشرة.

بعد الهدف حاول الفريق المغربي تعديل النتيجة، مما أدى إلى اندفاع لاعبيه، وأُتيحت للزمالك العديد من الفرص، وأحرز الفريق الأبيض هدفين، وأضاع أهدافا بالجملة، وتُوج الزمالك باللقب.