"هناك لاعبين تلقوا ملاحظات".. رئيس اللجنة الطبية يكشف المسؤول عن تلف عينة المنشطات

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت-هند عواد:

كشف الدكتور حسن كمال رئيس اللجنة الطبية باللجنة الأوليمبية المصرية، تفاصيل وخطوات سحب عينة المنشطات من اللاعبين، والمسؤول عن تلف العينة أو عدم مطابقتها.

وقال كمال في تصريحات عبر قناة أون تايم سبورتس: "ما تم تداوله بشأن التلاعب أو عدم مطابقة عينة رمضان صبحي غير دقيق، اللاعب لا ينفرد بنفسه في غرفة مغلقة، إنما يجرى الكشف أمام المسؤول للحصول على العينة".

وأضاف: "وجود مسؤول عن سحب العينة، يمنع أي مجال للشك أو منح فرصة للتلاعب بالعينة، وبالتالي إذا ثبت عدم مطابقتها أو التلاعب، سيسأل المسؤول عن أخذ العينة والمسؤول عن تتبع العينة حتى وصولها إلى المعمل وخطوات حفظها ونقلها".

واختتم: "وإذا شك الشخص المسؤول عن الحصول على العينة في تلاعب اللاعب، يسجل ملاحظة في الاستمارة، ومن حق اللاعب عدم الإعلان عن الأمر ويجب على الجميع الالتزام بالسرية، حتى صدور القرار النهائي، وهناك بعض اللاعبين تلقوا ملاحظات ولم يعلم أحد شيئا".

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