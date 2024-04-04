الهلال يسجل أرقامه المرعبة في روشن

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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - قفز المدير الفني لفريق الهلال البرتغالي جورجي جيسوس بالزعيم قفزات كروية ورقمية هائلة غير مسبوقة نال من خلالها صيتا على الساحة العالمية ولا سيما للمهتمين في لغة الأرقام بعد دخول الفريق موسوعة جينيس للأرقام القياسية معه والذي حاز على جائزة أفضل مدير فني في مارس في دوري روشن.

هيمنة جيسوس

واصل جيسوس هيمنته على الجائزة المحلية بعدما حققها للمرة الخامسة على التوالي، بعدما أنهى الهلال مباريات مارس بدوري روشن، بتحقيق فوز مثير على الشباب برباعية مقابل 3 بعدما هزم ضمك 2 - 1، والرياض بثلاثية مقابل هدف.

كما تفوق جيسوس على منافسه مارسيلو جاياردو مدرب الاتحاد، في التصويت الجماهيري على الحساب الرسمي لدوري روشن بمنصة «إكس»، بعدما حصد البرتغالي 69% مقابل 31% للأرجنتيني.

رقم عالمي جديد..

افتتح العجوز الداهية أرقامه الفردية وأرقام الهلال الجماعية في بداية أبريل الحالي بعد فوزه على الأخدود بثلاثية نظيفة في الجولة الـ26، حيث أضاف الانتصار الـ31 للهلال في جميع المسابقات التي خاضها هذا الموسم، بعد أن حقق الفوز الـ19 له في الدوري، إلى جانب 9 انتصارات في دوري أبطال آسيا و3 انتصارات في كأس خادم الحرمين الشريفين.

وواصل الهلال مستوياته المميزة وسلسلة انتصاراته الرائعة وضعته على قمة جدول ترتيب الدوري للمحترفين، في مشهد مألوف اعتاد عليه المدرج الأزرق.

الهلال الأكثر فوزا

نجح جيسوس في كسر أرقام جديدة للهلال في الدوري قبل نهايته بـ8 جولات، إذ كسر 3 أرقام سابقة وذلك بتحقيق سابقة الأكثر فوزا في نسخة دوري واحدة (24 من 26 مباراة)، حيث كسر الرقم السابق المسجل باسم مدرب الفريق الأسبق الروماني رازفان وابن جلدته المدير الفني لفريق الاتحاد سانتو، والبرتغالي الآخر مدرب النصر الأسبق روي فيتوريا (22 فوزا من 30 جولة).

وانعكست انتصارات جيسوس مع الهلال بفضل الأدوات الفنية التي يمتلكها الفريق، حيث سجل أكبر حصد للنقاط في تاريخ الكرة السعودية وصلت إلى (74 نقطة من 26 جولة)، بعدما كان الرقم السابق مسجلا بـ72 نقطة لصالح الروماني رازفان ونونو سانتو من 30 جولة.

الحالة الهجومية

الأرقام الهلالية لا تتوقف عن النقاط والرصيد البنكي له في الدوري، بل إن الحالة الهجومية هي من عززت ذلك الحضور بقيادة الهداف الصربي ميتروفيتش الذي أوصل الهلال مع زملائه اللاعبين إلى حالة تهديفية غير مسبوقة في تاريخ الدوري بتسجيل 79 هدفا في 26 مباراة، متجاوزا أيضا الرقم السابق للفريق في عهد رازفان الذي سجل الهلال في عهده 74 هدفا في 30 جولة.

وبالرغم من ذلك فإن جورجي جيسوس ما زال يمارس طمعه الكروي في ضرب أرقام قياسية ربما يصعب كسرها في العقد المقبل، حيث أكد أنه يفتقد قائد المنتخب البرازيلي نيمار ديسلفا الذي ساهم في انتصارين مع الهلال قبل تعرضه للإصابة بالرباط، حيث كشف المدير الفني للهلال في مؤتمره الأخير بعد لقاء الأخدود حاجته للاعب لرسم مزيد من الرعب الرقمي الهلالي، لا سيما في ضل تزايد المباريات على الفريق وتكاثفها بشكل خيالي.