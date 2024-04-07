الامارات | 9 لاعبين صمدوا أمام رياح التغيير في الهلال والنصر.. ويظهرون في أبوظبي غداً

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - تترقب الأنظار عند الساعة 23:30 من مساء الغد، مواجهة من العيار الثقيل في نصف نهائي كأس السوبر السعودي، تجمع الهلال مع النصر، على استاد محمد بن زايد في أبوظبي، إذ إنها أول مباراة بين الفريقين خارج السعودية، عقب الطفرة المدوية التي حدثت في أندية دوري روشن السعودي، من خلال سوق الانتقالات الصيفية الماضي التاريخي.

وتتجدد المواجهة بين عملاقي الرياض في كأس السوبر للمرة الأولى منذ نسخة 2020، التي شهدت فوز النصر على الهلال بثلاثة أهداف دون رد، وأحرز الأهداف بيتروس وعبدالرزاق حمدالله وسامي النجعي.

ويتمسك تسعة لاعبين من كلا الفريقين بمواقعهم داخل الناديين، على الرغم من الطفرة الهائلة التي شهدتها الأندية السعودية من خلال التعاقد مع عدد كبير من اللاعبين النجوم القادمين من أفضل الدوريات والأندية الأوروبية، لذا يمكن اعتبار اللاعبين السعوديين التسعة بأنهم الناجون من رياح التغييرات التي هبت على الدوري السعودي.

وستضم قائمة الفريقين في «الديربي» الذي يقام للمرة الأولى في أبوظبي، تسعة لاعبين شاركوا في «سوبر 2020»، وهم: ياسر الشهراني، ومحمد جحفلي، ومحمد البريك، وسلمان الفرج، وسالم الدوسري، من الهلال، وسلطان الغنام، وعبدالإله العمري، وعبدالمجيد الصليهم، وسامي النجعي، من النصر.

في المقابل، سيخوض الهلال والنصر النسخة الجديدة من كأس السوبر بقائمة مدججة بالنجوم، مستفيدين من طفرة الانتقالات التي أحدثها برنامج الاستقطاب في الفترة الماضية، وغيرت ملامح الدوري السعودي للمحترفين.

ويراهن الهلال على المغربي ياسين بونو، والبرتغالي روبن نيفيز، والسنغالي كاليدو كوليبالي، والصربي سيرجي سافيتش، بينما يغيب عن صفوفه مواطنه ألكسندر ميتروفيتش، والبرازيلي نيمار، للإصابة، أما النصر فيخوض القمة بحضور نجومه البرتغالي كريستيانو رونالدو، والسنغالي ساديو ماني، والكرواتي مارسيلو بروزوفيتش، والإسباني إيمريك لابورت.

وتغير الحال في المنطقة الفنية، فالفريقان بدّلا عدداً كبيراً من المدربين، الذين تعاقبوا على قيادتهما منذ نسخة 2020 التي كان فيها الروماني رازفان لوشيسكو مدرباً للهلال، والكرواتي ألين هورفات مدرباً للنصر.

وتعاقب على الهلال خمسة مدربين، هم: البرازيلي روجيرو ميكالي، والبرتغالي جوزيه مورايس، ومواطنه ليوناردو جارديم، والأرجنتيني رامون دياز، ومواطنه إيميليانو دياز، قبل أن يستقر النادي مع مدربه الحالي البرتغالي جورجي جيسوس، أما النصر فقد تعاقد مع ستة مدربين، هم: البرازيلي مانو مينيزيس، ومواطنه مارسيلو سالازار، والبرتغالي بيدرو إيمانويل، والأرجنتيني ميغيل أنخيل روسو، والفرنسي رودي غارسيا، والكرواتي دينكو إيليتشيتش، والمدرب الحالي البرتغالي لويس كاسترو.