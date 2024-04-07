شكرا لقرائتكم خبر عن مجلس الزمالك يشهد ختام الدورة الرمضانية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - اختتمت مساء السبت، فعاليات دورتي نادي الزمالك الرمضانيتين "المفتوحة والشباب"، اللتين أقيمتا تحت رعاية مجلس إدارة القلعة البيضاء.

وتُوج فريق الكابتن زكي عثمان بلقب الدورة "المفتوحة"، وذلك عقب فوزه على فريق الكابتن سامي منصور بنتيجة 2- 1 في المباراة النهائية، وحل فريق حلمي زامورا في المرتبة الثالثة.

وحصد محمد جمال لاعب فريق حلمي زامورا، جائزة أفضل لاعب بالدورة، بينما تُوج محمود سامي لاعب فريق سامي منصور، بجائزة الهداف برصيد 11 هدفاً، وفاز حسين دياب لاعب فريق زكي عثمان بلقب أفضل حارس.

وفي دورة الشباب، تُوج فريق حازم إمام الكبير، بلقب الدورة، وذلك عقب فوزه على فريق الكابتن سامي الشيشيني في النهائي بنتيجة 3 - 1، وجاء فريق منير حسن في المركز الثالث.

وحصد يوسف حجاج "كاكا" لاعب فريق حازم إمام الكبير، جائزة أفضل لاعب بالدورة، بينما تُوج يوسف ممدوح لاعب فريق حازم إمام الكبير، بلقب الهداف برصيد 15 هدفاً، وحصد يوسف سمير لاعب فريق الكابتن سامي الشيشيني بلقب أفضل حارس.

وحرص أعضاء مجلس إدارة نادي الزمالك، برئاسة حسين لبيب، على حضور اللقاءات النهائية لدورتي "المفتوحة والشباب"، وتسليم الجوائز والميداليات للفرق الفائزة.

وتأتي إقامة الدورة الرمضانية، في ظل توجيهات مجلس إدارة نادي الزمالك، برئاسة حسين لبيب، بتنظيم العديد من الأنشطة، وتقديم أفضل الخدمات، لأعضاء الجمعية العمومية بالقلعة البيضاء.