ياسر رشاد - القاهرة - يستعد فريق تشيلسي مساء اليوم الأحد، لمواجه نظيره شيفيلد يونايتد ضمن منافسات الأسبوع ال 32 من مسابقة الدوري الانجليزي التى تجمعهما على أرضية ملعب برامول لين.

موعد مباراة تشيلسي وشيفيلد يونايتد في الدوري الانجليزي والقناة الناقلة



ومن المقرر ان تنطلق صافرة مباراة تشيلسي وشيفيلد يونايتد في السادسة والنصف مساءً بتوقيت العاصمة المصرية القاهرة وتذاع على قناة بى إن سبورت 2.

معلق مباراة تشيلسى وشيفيلد

وأسندت قناة بى إن سبورت مهمة التعليق على اللقاء إلى المعلق على محمد علي.

ترتيب تشيلسي وشيفيلد يونايتد بالدوري الإنجليزي

تشيلسي يدخل اللقاء وهو في المركز التاسع في جدول ترتيب الدوري برصيد 43 نقطة بعد 29 مباراة خاضها الفريق فى بطولة الدوري.

بينما شيفيلد يونايتد يدخل اللقاء وهو في المركز ال 20 والأخير برصيد 15 نقطة بعد 30 مباراة خاضها الفريق فى البطولة.

