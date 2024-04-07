استبعاد شيكابالا.. تشكيل الزمالك لمواجهة فيوتشر في الكونفدرالية

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - محمد خيري:

أعلن الجهاز الفني لنادي الزمالك بقيادة البرتغالي جوزيه جوميز، التشكيل الرسمي لمواجهة مودرن فيوتشر.

ويلاقي الزمالك نظيره فيوتشر اليوم الأحد، ضمن مواجهات إياب ربع نهائي كأس الكونفدرالية الإفريقية، حيث انتهت مباراة الذهاب بفوز الأبيض 2-1.

وجاء تشكيل الزمالك الرسمي كالتالي:

حراسة المرمى: محمد عواد.

خط الدفاع: حمزة المثلوثي - حسام عبد المجيد - أحمد فتوح - عمر جابر.

خط الوسط: أحمد حمدي - شحاته - دونجا.

خط الهجوم: سيف الدين الجزيري - زيزو - مصطفى شلبي.

وكان قد ثم استبعاد شيكابالا من قائمة الزمالك بسبب إصابته بنزلة برد وعدم قدرته على المشاركة.