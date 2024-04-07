شكرا لقرائتكم خبر عن الجزيرى وزيزو وشلبى يقودون هجوم الزمالك فى مواجهة مودرن فيوتشر والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعلن الجهاز الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك بقيادة البرتغالي جوزيه جوميز عن التشكيل الذي سيخوض به الأبيض مباراة مودرن فيوتشر، المقرر لها في العاشرة مساء اليوم الأحد باستاد القاهرة الدولي، في إياب الدور ربع النهائي لبطولة كأس الكونفدرالية الأفريقية.

ويضم تشكيل الزمالك كلا من:

حراسة المرمى: محمد عواد.

خط الدفاع: أحمد فتوح – حمزة المثلوثي – حسام عبد المجيد – عمر جابر.

خط الوسط: نبيل عماد دونجا – محمد شحاتة – أحمد حمدي .

خط الهجوم: مصطفى شلبي – سيف الجزيري – أحمد مصطفى "زيزو".

ويتواجد على مقاعد البدلاء كل من: معاذ علاء الدين ومصطفى الزناري وياسر حمد وزياد كمال وسيد عبد الله "نيمار" ومهاب ياسر ومحمد عاطف وناصر منسي وسامسون أكينيولا.