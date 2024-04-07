شكرا لقرائتكم خبر عن الونش والسعيد وموتيابا يؤازرون الزمالك أمام مودرن فيوتشر والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - حرص الأوغندي ترافيس موتيابا لاعب الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، على التواجد باستاد القاهرة لمؤازرة زملائه في لقاء مودرن فيوتشر في إياب الدور ربع النهائي لبطولة كأس الكونفدرالية الأفريقية.

وكان اللاعب قد وصل القاهرة خلال الساعات الماضية، بعدما تأخر العودة من بلاده بسبب انتهاء جواز سفره.

وفي نفس الوقت تواجد محمود حمدي "الونش" مدافع الزمالك في استاد القاهرة لمساندة زملائه، ويغيب اللاعب بسبب الإصابة بعدما خضع لجراحة الرباط الصليبي.

كما تواجد عبد الله السعيد وسيف جعفر في الاستاد لمؤازرة الأبيض في اللقاء.

ويضم تشكيل الزمالك كلاً من: حراسة المرمى: محمد عواد، خط الدفاع: أحمد فتوح – حمزة المثلوثي – حسام عبد المجيد – عمر جابر، خط الوسط: نبيل عماد دونجا – محمد شحاتة – أحمد حمدي، خط الهجوم: مصطفى شلبي – سيف الجزيري – أحمد مصطفى "زيزو".

ويتواجد على مقاعد البدلاء كل من: معاذ علاء الدين ومصطفى الزناري وياسر حمد وزياد كمال وسيد عبد الله "نيمار" ومهاب ياسر ومحمد عاطف وناصر منسي وسامسون أكينيولا.

ويضم تشكيل فيوتشر كلاً من: حراسة المرمى: محمود حمدي، دفاع: باسم علي ، خالد رضا، علي الفيل، جوناثان نجويم، وسط: غنام محمد، محمد صادق، علي زعزع، محمد فاروق، هجوم: أحمد عاطف، علي ياسر.

ويجلس على مقاعد البدلاء: أحمد يحيى، محمود رزق، محمد محمود، محمود شعبان، هشام عادل، كجالي درامي، أحمد كباكا، ايبا، محمد زعلوك.