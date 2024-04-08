شكرا لقرائتكم خبر عن مودرن فيوتشر يتقدم على الزمالك 1 / 0 فى الشوط الأول بالكونفدرالية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - انتهى الشوط الأول من عمر مباراة الزمالك ومودرن فيوتشر، التي تجمعهما حاليًا على استاد القاهرة الدولى، في إياب الدور ربع النهائي لبطولة كأس الكونفدرالية الأفريقية، بتقدم فيوتشر بهدف دون رد.

سجل جوناثان نجويم هدف التقدم لمودرن فيوتشر فى الدقيقة 19، وبعدها كثف الزمالك الضغط واستحوذ على الكرة فى محاولة لتسجيل هدف التعادل، فى الوقت الذى يبحث فريق فيوتشر عن تسجيل الهدف الثانى.

استمر ضغط الزمالك وفى الدقيقة 43 حصل الزمالك على ضربة مباشرة من خارج منطقة الجزاء نفذها زيزو وكاد حسام عبد المجيد تسجيل هدف التعادل إلا أن محمد عاطف أخرج الكرة بالرأس من على خط المرمى.

ويضم تشكيل الزمالك كلاً من: حراسة المرمى: محمد عواد، خط الدفاع: أحمد فتوح – حمزة المثلوثي – حسام عبد المجيد – عمر جابر، خط الوسط: نبيل عماد دونجا – محمد شحاتة – أحمد حمدي، خط الهجوم: مصطفى شلبي – سيف الجزيري – أحمد مصطفى "زيزو".

ويتواجد على مقاعد البدلاء كل من: معاذ علاء الدين ومصطفى الزناري وياسر حمد وزياد كمال وسيد عبد الله "نيمار" ومهاب ياسر ومحمد عاطف وناصر منسي وسامسون أكينيولا.

ويضم تشكيل فيوتشر كلاً من: حراسة المرمى: محمود حمدي، دفاع: باسم علي، خالد رضا، علي الفيل، جوناثان نجويم، وسط: غنام محمد، محمد صادق، علي زعزع، محمد فاروق، هجوم: أحمد عاطف، علي ياسر.

ويجلس على مقاعد البدلاء: أحمد يحيى، محمود رزق، محمد محمود، محمود شعبان، هشام عادل، كجالي درامي، أحمد كباكا، ايبا، محمد زعلوك.

وكان لقاء الذهاب الذي أقيم بين الفريقين مساء الأحد الماضي، انتهى بفوز الزمالك بهدفين مقابل هدف.



جانب من المباراة



جماهير الزمالك اثناء التشجيع بمباراة فيوتشر



جماهير الزمالك



جمهور الزمالك



دقيقة حداد علي محمد مدحت ووالد مروان محسن (1)



دقيقة حداد علي محمد مدحت ووالد مروان محسن (2)



دونجا



صراع علي الكرة بين فتوح وعاطف



صراع علي الكرة بين لاعبي فيوتشر والزمالك



صراع علي الكرة



فتوح يحاول اللحاق بالكرة



فرحة لاعبي فيوتشر بالهدف الاول (1)



فرحة لاعبي فيوتشر بالهدف الاول (2)



مصطفي شلبي