"يويفا" يعلن حكام مواجهة باريس سان جيرمان وبرشلونة بدوري الأبطال

ياسر رشاد - القاهرة - كشف الاتحاد الأوروبي لكرة القدم "يويفا"، عن طاقم حكام مواجهة باريس سان جيرمان وبرشلونة، ضمن منافسات الدور ربع النهائي من بطولة دوري أبطال أوروبا لهذا الموسم.



وقام الاتحاد الأوروبي بتعيين الحكم الإنجليزي أنتوني تايلور لقيادة مباراة باريس سان جيرمان وبرشلونة، في المباراة التي يشهدها ملعب حديقة الأمراء بباريس.

ومن المقرر أن يُساعد تايلور في إدارة مباراة باريس وبرشلونة كل من؛ جاري بيسويك وآدم نان، وسيكون الحكم الرابع هو روبرت جونز، وسيكون المسؤولون عن تقنية VAR هم ستيوارت أتويل وديفيد كوت.

موعد مباراة باريس سان جيرمان وبرشلونة والقنوات الناقلة

من المقرر انطلاق مواجهة باريس سان جيرمان وبرشلونة في تمام التاسعة من مساء الأربعاء، في المواجهة التي تُلعب على أرضية حديقة الأمراء معقل النادي العاصمي.

بينما ستقوم شبكة قنوات بي إن سبورتس القطرية بنقل مواجهة باريس سان جيرمان وبرشلونة في ربع نهائي دوري أبطال أوروبا لهذا الموسم.