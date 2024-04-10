لابورتا: باريس وبرشلونة بينهما تاريخ حافل.. ونؤمن بحظوظنا

ياسر رشاد - القاهرة - أكد خوان لابورتا رئيس نادي برشلونة، أهمية مباراة اليوم أمام باريس سان جيرمان الفرنسي في ذهاب ربع نهائي دوري أبطال أوروبا، بعد تأهل الفريق الكتالوني إلى هذا الدور بعد غياب سنتين.

كان برشلونة فشل في النسختين الماضيتين في تخطي دور المجموعات بعد حجز مقعد في مركز الأول أو الثاني، بعدما تواجدا ثالثا في تلك النسختين، ليهبط إلى الدوري الأوروبي.

لكن كانت آخر مرة تأهل فيها برشلونة إلى ربع النهائي في نسخة 2021 واصطدم أيضًا بـ باريس سان جيرمان لكن خسر أمامه خسارة مدوية، بعدما كانت مباراة الذهاب في برشلونة أنتهت لصالح الفريق الباريسي 4-1، وفشل البارسا في العودة في مباراة الإياب بعد تعادله بهدف لمثله في حديقة الأمراء، ليُقصى الفريق الكتالوني بنتيجة 5-2.

قال لابورتا في تصريحات لوسائل الإعلام الإسبانية، بأنها مباراة هامة للنادي الكتالوني لأنه منذ سنوات لم نتواجد هنا، ارى اللاعبين مركزين، يؤمنوا بنفسهم مثل إيماننا بهم.

وتابع: ستكون مباراة عظيمة، لأن بين باريس سان جيرمان والبارسا لدينا تاريخ رائع، نأمل أن تكون مباراة عظيمة ونثق بحظوظنا، مضيفا: الفريق مُتحد ومتحفز، ولديه روح والمدرب يُركز. لدينا فريق مزيج من الشباب.

وواصل: أنا مستعد، مستعد تمامًا. وهذا يحفزني أيضًا كثيرًا لرؤية اللاعبين بهذه الحالة، أعطي 10/10 من حيث الأهمية، أقول لمشجعينا أن يثقوا في مدربنا ولاعبينا.

موعد مباراة برشلونة وباريس سان جيرمان

يلتقي برشلونة مع باريس سان جيرمان مساء اليوم الأربعاء في التاسعة مساءً بتوقيت القاهرة، العاشرة بتوقيت مكة المكرمة، على ملعب حديقة الأمراء في ذهاب دور ربع نهائي دوري أبطال أوروبا.

ويلتقي الفائز من مباراة برشلونة وباريس سان جيرمان، المتأهل من مباراة أتلتيكو مدريد وبوروسيا دورموند، في دور نصف النهائي من البطولة الأوروبية.

