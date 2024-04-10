شكوك حول مشاركة ثنائي دفاع الاتحاد أمام الهلال في نهائي السوبر السعودي

تحوم الشكوك حول مشاركة ثنائي دفاع الفريق الأول لكرة القدم بنادي اتحاد جدة أمام الهلال في المباراة المقبلة أمام الهلال بـ كأس السوبر السعودي.

وسيلاقي فريق الاتحاد نظيره الهلال في كلاسيكو نهائي السوبر “كأس الدرعية 2024″، مساء غدًا الخميس، في تمام الثامنة والنصف بتوقيت القاهرة، التاسعة والنصف مساء بتوقيت مكة المكرمة.

ويواجه الجهاز الفني للعميد بقيادة الأرجنتيني مارسيلو جاياردو، أزمة دفاعية أمام الهلال في نهائي السوبر السعودي.

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وذكرت صحيفة “الرياضية”، السعودية، أن الثنائي مهند الشنقيطي، الظهير وسعد الموسى، قلب الدفاع، يثيران قلق جاياردو قبل اللقاء الحاسم غدّا.

وأشارت إلى أن فرص مشاركة الشنقيطي والموسى في المباراة بكأس السوبر “غير مؤكدة”، على الرغم من مشاركتهما في تدريب أمس الثلاثاء.

وأوضحت، الجهاز الفني بنادي الاتحاد سيُخضع الشنقيطي والموسى لاختبارات حاسمة في تدريب اليوم الأربعاء، قبل اتخاذ القرار النهائي بخصوصن مشاركتهما في لقاء الهلال.

واختتمت: “أصبح البرازيلي فيلبي لويس جاهزًا للمشاركة ضد الهلال في النهائي، بعدما تعافى من الإصابة التي تعرض لها في لقاء الوحدة بنصف النهائي.

وتأهل فريق الاتحاد إلى نهائي السوبر السعودي بعد اقصاء نظيره الوحدة من الدور نصف النهائي نتيجة (2-1)، بينما صعد الهلال بالنتيجة ذاتها على حساب النصر في نصف النهائي.