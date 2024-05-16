الجيش: مقتل مطلوب خلال عملية دهم في شاتيلا وتوقيف 37 شخصًا يعملون بترويج المخدرات

أعلنت ​قيادة الجيش​- مديريّة التّوجيه، أنّ "بتاريخ 16/5/2024، نفّذت وحدة من الجيش تؤازرها دوريّة من ​مديرية المخابرات​، عمليّة دهم لتوقيف تجّار مخدرات وأفراد عصابات تابعة لهم في منطقة ​شاتيلا​- الهنغار، حيث حصل تبادل لإطلاق النّار أدّى إلى مقتل أحد المطلوبين وجرح آخر".

وأوضحت في بيان، أنّ الوحدة "أوقفت أيضًا 37 شخصًا يعملون في ترويج ​المخدرات​ في مدينة بيروت ومناطق أخرى، وضبطت كميّةً كبيرةً من مادّة ​الكوكايين​ وحشيشة الكيف وحبوب السيلفيا، بالإضافة إلى أسلحة حربيّة وذخائر"، مشيرةً إلى أنّ "المضبوطات سُلّمت، وبوشر التّحقيق مع الموقوفين بإشراف القضاء المختص".