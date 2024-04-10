نيمار يدعم لاعبي الهلال قبل مباراة اتحاد جدة بالسوبر السعودي (صور)

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - يوسف محمد

حرص النجم البرازيلي نيمار داسيلفا لاعب فريق الهلال السعودي، على التواجد في تدريبات فريقه اليوم بأبوظبي، لدعم زملائه بالفريق قبل مواجهة اتحاد جدة غداً، في نهائي كأس السوبر السعودي.

ويلاقي فريق الهلال السعودي نظيره اتحاد جدة غداً، في تمام الساعة السابعة والنصف مساءً، على ستاد "محمد بن زيد" بدولة الإمارات.

ويغيب نيمار عن صفوف الهلال السعودي، بسبب الإصابة التي تعرض لها في وقت سابق، بقطع في الرباط الصليبي والغضروف.

وكان الهلال تمكن من الصعود إلى نهائي البطولة، بعدما حقق الفوز في مباراة نصف النهائي، على حساب فريق النصر، بهدفين مقابل هدف واحد.

وانضم اللاعب صاحب الـ 32 عاماً، إلى صفوف الهلال في بداية الموسم الحالي، قادماً من باريس سان جيرمان الفرنسي.

وخاض اللاعب 5 مباريات رفقة الهلال السعودي هذا الموسم، تمكن خلالهم تسجيل هدف وتقديم 3 تمريرات حاسمة.