زيزو يسجل هدف الزمالك الأول في شباك الاتحاد السكندري

ياسر رشاد - القاهرة - تقدم الزمالك بالهدف الأول في شباك الاتحاد السكندري في المباراة المقامة بينهما حاليا على استاد القاهرة الدولى في اللقاء المؤجل من الجولة الثامنة من عمر مسابقة دوري نايل.

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وسجل هدف الأبيض الأول أحمد سيد زيزو بعد خطأ من مدافع الاتحاد السكندري في الدقيقة 13 من عمر الشوط الاول من المباراة.



وخاض الزمالك اللقاء بتشكيل مكون من

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حراسة المرمى : محمد عواد .

خط الدفاع: أحمد فتوح – حسام عبد المجيد – حمزة المثلوثي – عمر جابر.

خط الوسط : نبيل عماد دونجا – أحمد حمدي – عبد الله السعيد – ناصر ماهر – أحمد مصطفى "زيزو"

خط الهجوم : سامسون أكينيولا.

ويتواجد على مقاعد البدلاء كل من، عمر عبد العزيز ومصطفى الزناري وياسر حمد وزياد كمال ومحمد شحاتة ومهاب ياسر وسيد عبد الله "نيمار" وسيف الجزيري وناصر منسي.