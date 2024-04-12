"أكتفي باستلام النتيجة".. نيمار يحتفل بتتويج الهلال بكأس السوبر السعودي

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت-هند عواد:

احتفل البرازيلي نيمار لاعب الهلال السعودي، بالتتويج بكأس السوبر السعودي، عقب الفوز مساء أمس على اتحاد جدة، بنتيجة 4-1.

ولم يشارك نيمار في المباراة بسبب الإصابة، وحضر اللقاء من المدرجات، وحرص على النزول إلى أرض الملعب للاحتفال مع اللاعبين.

ونشر نيمار مقطع فيديو له عبر حسابه الرسمي على موقع "إكس" يمازح فيه المتابعين، وقال: "الأمر مثلما كان عليه في المدرسة، حيث يقوم الزملاء بكل العمل، وأكتفي باستلام النتيجة".

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