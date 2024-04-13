غيابات الزمالك أمام الاهلي في مباراة القمة

يستعد الفريق الكروي الأول لكرة القدم بنادي الزمالك لملاقاة غريمه التقليدي الاهلي في قمة الدوري المصري الممتاز، يوم الاثنين المقبل.

وسيلاقي فريق الزمالك نظيره الاهلي يوم الاثنين المقبل على استاد القاهرة الدولي، في اللقاء المؤجل من الجولة العاشرة لمسابقة الدوري.

وستنطلق صافرة المباراة في تمام السابعة مساءً بتوقيت القاهرة، الثامنة بتوقيت مكة المكرمة.

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غيابات الزمالك أمام الاهلي

يغيب عن الأبيض في لقاء القمة كل من، الحارس محمد صبحي لإصابته في العضلة الضامة.

كما سيغيب محمد أشرف روقا لإصابته في الخلفية، فيما خضع يوسف إبراهيم أوباما لجراحة في الفك.

وسيفتقد الزمالك نظيره إبراهيما نداي لمعاناته من إصابة بمزق في العضلة الضامة منذ شهر، وسيتم تحديد مدى جاهزيته خلال المران التالي للفريق قبل مواجهة الاهلي.

فيما تأكد غياب كل من، محمد عبد الشافي ومحمود الونش بسبب إجراء عملية الرباط الصليبي.

وفاز فريق الزمالك على نظيره الاتحاد السكندري بثلاثة أهداف دون رد، في المباراة التي أقيمت بينهما مساء الأمس باستاد القاهرة الدولي، في المباراة المؤجلة من منافسات الجولة الثامنة.