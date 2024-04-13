موهبة برشلونة يتصدر المرشحين لنيل جائزة الفتى الذهبي 2024

كشفت تقارير صحفية، اليوم السبت، عن أهم اللاعبين الشباب المرشحين لنيل جائزة الفتى الذهبي لعام 2024، والتي شملت أكثر من 100 لاعب حول العالم.

وضمت قائمة المرشحين لجائزة الفتى الذهبي، أكثر من 100 لاعب، وجاء أبرزهم ثلاثي فريق برشلونة الإسباني “لامين يامال،باو كوبارسي،جافي”.

ومن جانبه تمكن كل من بيدري وجافي لاعبا نادي برشلونة الإسباني، من الفوز بالجائزة لعامين متتاليين في 2021،2022.

وبحسب ما ذكرته صحيفة “توتو سبورت” الإيطالية، فإن موهبة فريق برشلونة، لامين يامال، يتصدر قائمة أبرز المرشحين للفوز بجائزة الكرة الذهبية.

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ويواجه معجزة نادي برشلونة، منافسة شرسة مع كل من: أليخاندرو جرناتشو لاعب مانشستر يونايتد، وجواو نيفيز نجم وسط بنفيكا البرتغالي.

الجدير بالذكر أنه سيتم تحديد اللاعب الفائز بجائزة الفتى الذهبي 2024، عقب نهاية البطولات الخاصة بهذا الموسم الدولية والمحلية بشكل نهائي.