شكرا لقرائتكم خبر عن الزمالك يهزم دجلة 3 / 0 ويتوج ببرونزية كأس مصر للكرة الطائرة سيدات والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تُوج فريق سيدات الكرة الطائرة بنادى الزمالك بالميدالية البرونزية بمسابقة كأس مصر للموسم المحلى 2023 / 2024 بالفوز على نظيره وادى دجلة بنتيجة 3/0 فى لقاء تحديد صاحب المركز الثالث.

بينما يتنافس الأهلى مع الشمس بعد قليل على اللقب، حيث تأهل الأهلى للنهائى على حساب دجلة، والشمس على حساب الزمالك.

وتقام المنافسة على صالة اتحاد الشرطة بالدراسة بدون جماهير، بحضور مجلس إدارة الأندية المشاركة وأسر اللاعبين.

كما تقام نهائيات كأس مصر لرجال الكرة الطائرة فى العاصمة الإدارية الجديدة يومى 27 و28 أبريل الجارى بدون جمهور أيضا، حيث تأهل لنصف النهائى كل من: الأهلى والزمالك وبتروجت وطلائع الجيش.