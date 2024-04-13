بقرار من بايرن ميونيخ.. ليفركوزن ليس بطلاً لألمانيا اليوم!

الرياص - اسماء السيد - ميونيخ (ألمانيا) : تغلب بايرن ميونيخ على ضيفه كولن 2 - 0 ضمن المرحلة التاسعة والعشرين من الدوري الالماني لكرة القدم السبت، ليؤجل تتويج باير ليفركوزن.

وكان ليفركوزن يحتاج لخسارة كل من بايرن الثاني وشتوتغارت الثالث الذي يلعب مع فرانكفورت في وقت لاحق، لحسم اللقب قبل مباراته امام فيردر بريمن الاحد، لكنّ فوز النادي البافاري بهدفي البرتغالي رافايل غيريرو (65) وتوماس مولر (90+3) أرجأ باكورة ألقاب "فيركسليف" في البوندسليغا حتى الأحد.

وبات في رصيد بايرن 63 نقطة، بفارق 13 نقطة عن ليفركوزن الذي سيحسم اللقب الأحد قبل 5 مراحل من نهاية الموسم في حال فوزه على بريمن، فيما لا تزال معركة الوصافة قائمة، إذ يستطيع شتوتغارت بحال فوزه على فرانكفورت لاحقا التساوي مع بايرن بنفس الرصيد، مما يعني أن حسم اللقب أصبح في يد ليفركوزن وليس أي فريق آخر من المنافسين له، وعلى رأسهم بايرن ميونيخ، وبدا الأمر وكأن البايرن قرر ألا يصبح ليفركوزن بطلاً لألمانيا السبت.

ودخل فريق المدرب توماس توخل اللقاء في اعقاب تعادله امام مضيفه ارسنال الانكليزي 2 2 في ذهاب الدور ربع النهائي لدوري أبطال اوروبا الثلاثاء، على ان يواجهه مجددا الاربعاء في لقاء الاياب على ملعبه في "أليانز أرينا".

ومع تسليمه بأنّ آماله باحراز لقب الدوري للمرة الثانية عشرة تواليا تلاشت، بات واضحا انّ عملاق الكرة الالمانية حوّل تركيزه الى المسابقة الاوروبية المرموقة، ولهذا السبب أجرى توخل سبعة تغييرات عن التشكيلة الاساسية التي خاضت مواجهة أرسنال.

فأراح الحارس الاساسي مانويل نوير الذي شارك مكانه سفين أولريخ، كما غاب عن التشكيلة الاساسية كل من الكندي الفونسو ديفيز، النمسوي كونراد لايمر، ليون غوريتسكا، لوروا سانيه، جمالا موسيالا والفرنسي دايو أوباميكانو.

وحصل كولن على فرصتين كبيرتين مبكرًا عبر فريدي أليدو بعدما خسر الهولندي ماتيس دي ليخت الكرة، قبل ان يتبادل لاعبو الضيوف سلسلة من التمريرات لكنّ كرة أليدو مرّت بجانب المرمى (11).

وكاد كولن يخطف التقدم لكنّ رأسية الارميني سركيس أداميان تصدى لها أولريخ (20).

ردّ بايرن عبر محاولة خطيرة لغيريرو اثر تمريرة من الإنكليزي هاري كاين، لكنّ تسديدته المقوّسة تصدى لها حارس كولن مارفن شوابي (30).

وحال القائم دون تسجيل كاين هدف التقدم (35)، وتدخل مجددا لصد تسديدة الفرنسي ماتيَس تيل (43).

تفادي الخسارة الثالثة توالياً

وفي سعيه لتفادي الخروج بخسارته الثالثة تواليًا في الدوري بعد السقوط امام بوروسيا دورتموند 0 - 2 ثمّ هايدنهايم 2 - 3، دفع توخل مطلع الشوط الثاني بنجوم الصف الاول كموسيالا، أوباميكانو وديفيز، وهيمن الفريق البافاري بشكل تام على الاستحواذ.

وتعرّض بايرن لنكسة قوية بإصابة جديدة لنجمه الفرنسي كينغسلي كومان (48)، حيث خرج بمؤازرة الفريق الطبي.

ولم يمرّ وقت طويل على عودة كومان الذي تعافى قبل اسابيع قليلة من اصابة بتمزق في الرباط الصليبي الجانبي لركبته اليمنى في اواخر شهر كانون الثاني (يناير) ابعدته عن الملاعب شهرين قبل أن يعود بمواجهة دورتموند قبل اسبوعين.

معركة المركز الرابع مستمرة

وانتزع بايرن التقدم بهدف رائع لغيريرو الذي سدد كرة قوية في الزاوية اليسرى العليا من خارج المنطقة بعدما فضّل يوزوا كيميش ارسال ركنيته اليه من تنفيذها داخل المنطقة مباشرة (65).

وكاد كولن يعادل النتيجة لكنّ تسديدة البديل جيان لوكا فالدشميت تصدى لها اولريخ (89)، قبل ان يحسم بايرن فوزه بهدف ثان عبر مولر (90+3).

وابقى بوروسيا دورتموند معركة المركز الرابع مشتعلة بعد ان فاز على مضيفه بوروسيا مونشنغلاباخ 2 - 1.

وبات في رصيد دورتموند 56 نقطة في المركز الخامس بفارق الاهداف فقط عن لايبزيغ الرابع الفائز بثلاثية كاسحة على فولفسبورغ.

وسجّل النمسوي مارسيل سابيستر هدفي دورتموند (22 و28 من ركلة جزاء)، فيما قلّص مواطنه ماكسيميليان ووبر لمونشنغلادباخ (36).

واضطر دورتموند لاكمال المباراة بعشرة لاعبين بعد طرد كريم أديمي (55) لنيله بطاقتين صفراويين.

وفي المباراة الاخرى، سجّل للايبزيغ كل من الاسباني داني اولمو (13) والسلوفيني بنجامان سيسكو (68) والبلجيكي لويس أوبندا (81).

كما حقّق ماينتس السادس عشر فوزا كبيرا على هوفنهايم الثامن 4 - 1 ليعزّز الاول آماله في البقاء بدوري الاضواء.

ويحتل ماينتس المركز 16 برصيد 26 نقطة بفارق نقطة واحدة عن بوخوم الخامس عشر في منطقة الامان والذي تعادل امام هايدنهايم 1 - 1.