بالصور.. خالد مرتجي يتجاهل مصافحة لاعبة الزمالك للكرة الطائرة

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - محمد القرش:

حصد فريق الزمالك للكرة الطائرة سيدات، برونزية كأس مصر عقب التغلب على وادي دجلة بنتيجة 3-0.

وأثناء تسليم الميداليات البرونزية للاعبات الزمالك، تجاهل أمين صندوق النادي الأهلي، خالد مرتجي، مصافحة مريم مصطفى لاعبة الأهلي السابقة.

الجدير بالذكر إنه كانت هناك أزمة بين اللاعبة مريم مصطفى والنادي الأهلي، حيث جددت تعاقدها مع الأهلي لمدة 4 سنوات، لكنها انتقلت بعدها إلى الزمالك وطلبت فسخ التعاقد، وقدم الأهلي شكوى للجنة الأولمبية واتحاد الطائرة، وطعنت اللاعبة بالتزوير في العقد.

اقرأ أيضًا:

"كان زوجًا مثاليًا".. زوجة كاكا السابقة تعلن سبب انفصالها عنه