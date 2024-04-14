صراع ثنائي بين تشيلسي وليفربول لضم لاعب أتالانتا الايطالي

ياسر رشاد - القاهرة - أكد الصحفي جرايم بيلي أن نادي تشيلسي كان لديه ممثلين في ملعب “أنفيلد” مساء الخميس الماضي، لمشاهدة لاعب خط وسط أتالانتا تيون كوبمينيرز، خلال لقاء الفريقين في الدوري الأوروبي الذي انتهى لصالح الفريق الإيطالي 3-0.

وعلى الجانب الآخر، يرغب مسؤولو ليفربول ضم اللاعب الدولي الهولندي في الفترة الأخيرة بعد الاداء المتميز الذى ظهر عليه.

موقف لاعبي تشيلسي

ويملك نادي تشيلسي كوكبة من النجوم سواء بالقائمة الحالية أو المُعارين خارج ستامفورد بريدج، قد تساعده على الخروج من الأزمة المالية في حالة بيعهم بشكل نهائي الصيف المقبل، خاصة وأن ماوريسيو بوتشيتينو المدير الفني للنادي اللندني ليس بحاجة إلي جهودهم لتواجد قائمة حالية مُدججة باللاعبين المميزين.

وهناك 9 لاعبين مُهددين بالرحيل عن تشيلسي مع نهاية الموسم الجاري 2023-2024، وهم كالأتي بالقيمة المالية المتوقعة لبيعهم..

حكيمي زياش (إعارة – جالاتا سراي) – 2.5 مليون إسترليني

روميلو لوكاكو (إعارة – روما) – 37 مليون إسترليني

إيان ماتسن (إعارة – بوروسيا دورتموند) – 35 مليون إسترليني

لويس هول (إعارة – نيوكاسل) – 28 مليون إسترليني

كيبا أريزابالاجا (إعارة – ريال مدريد) – 10 ملايين إسترليني

أرماندو بروجا (إعارة – فولهام) – 20 مليون إسترليني

تريفوه تشالوباه – 25 مليون إسترليني

كونور جالاجر – 50 مليون إسترليني

مارك كوكوريلا – 20 مليون إسترليني