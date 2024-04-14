رقم قياسي ينتظر محمد صلاح في مباراة ليفربول وكريستال بالاس

يلتقي اليوم الدولي المصري محمد صلاح نظيره كريستال بالاس، ضمن مباريات الجولة الـ32 من عمر الدوري الإنجليزي الممتاز.

ويسعى ليفربول للفوز في مباراة اليوم ضد كريستال بالاس، للعودة إلى صدارة الدوري الإنجليزي الممتاز، خاصة بعد فوز مانشستر سيتي أمس على لوتون تاون بخماسية مقابل هدف.

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ويحتل ليفربول حاليًا المركز الثالث بجدول ترتيب الدوري الإنجليزي الممتاز برصيد 71 نقطة، فيما يتصدر مانشستر سيتي جدول الترتيب برصيد 73 نقطة، ويأتي أرسنال وصيفًا بـ71 نقطة، متفوقًا على ليفربول بفارق الأهداف.

رقم مميز لـ محمد صلاح أمام كريستال بالاس

وسبق وأن شارك الدولي المصري محمد صلاح في 11 مباراة ضد كريستالا بالاس، خاصها في سبع مواسم، حيث أحرز ثمانية أهداف وصنع خمسة آخرين للاعبي الريدز، محققًا الفوز في تسع مباريات والتعادل في مبارتين.

ويحتاج محمد صلاح إلى صناعة هدف في مباراة اليوم ليدخل ضمن قائمة أفضل لاعبي البريميرليج يتمكن من تسجيل عشرة أهداف وصناعة عشرة آخرين في ثلاث مواسم متتالية بالدوري الإنجليزي الممتاز.