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ترتيب الدوري الإنجليزي بعد خسارة ليفربول أمام كريستال بالاس

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تلقى الفريق الأول لكرة القدم بنادي ، بمشاركة الدولي المصري محمد صلاح، الخسارة أمام نظيره كريستال بالاس في الممتاز.

وخسر ليفربول بهدف دون رد أمام نظيره كريستال بالاس، ضمن منافسات الجولة الثالثة والثلاثين من بطولة الدوري الإنجليزي الممتاز.

وسجل هدف الفوز لصالح كريستال بالاس في شباك ليفربول، ابريتشي ايزي، في الدقيقة 14 من صناعة تايريك ميتشل.

ورفع كريستال بالاس رصيده إلى 33 نقطة محتلًا المركز الرابع عشر في جدول ترتيب الدوري الإنجليزي الممتاز، بينما تجمد رصيد ليفربول عند 71 نقطة محتلًا المركز الثالث.

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جدول ترتيب الدوري الإنجليزي

1- مانشستر سيتي، 73 نقطة.

2- ليفربول، 71نقطة.

3- آرسنال، 71  .

4- أستون فيلا، 60  .

5- توتنهام، 60  .

6- نيوكاسل يونايتد، 50  .

7- مانشستر يونايتد، 50  .

8- وست هام، 48  .

9- ، 44  .

10- برايتون، 44  .

11- ولفرهامبتون، 43  .

12- فولهام،  .

13- بورنموث 42  .

14- كريستال بالاس،  .

15- برينتفورد، 32  .

16- إيفرتون، 27

17- نوتينجهام فورست، 26

18- لوتون تاون، 25

19- بيرنلي، 20

20- شيفيلد يونايتد، 16

 

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كاريمان السيد

كاريمان السيد

صحفية ممارسة خريجة كلية اعلام جامعة عين شمس متخصصة في اخبار الرياضة العالمية

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