آرسنال يرفض هدية ليفربول ويسقط أمام أستون فيلا في الدوري

خسر فريق آرسنال، من نظيره أستون فيلا، بنتيجة هدفين دون رد، في اللقاء الذي جمع بينهما، ضمن منافسات بطولة الدوري الإنجليزي.

واستضاف فريق آرسنال نظيره أستون فيلا، اليوم الأحد، على ملعب الإمارات، ضمن منافسات الجولة الثالثة والثلاثين من بطولة الدوري الإنجليزي.

وشهدت المباراة سيطرة من جانب لاعبي آرسنال من خلال العديد من المحاولات الهجومية، ولكنها لم تؤتي ثمارها وتتحول إلى أهداف.

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وسجل ليون بايلي، الهدف الأول في اللقاء في شباك الجانرز لصالح أستون فيلا خلال الدقيقة 84، ثم أحرز أولي واتكينز، ثاني الأهداف في الدقيقة 87.

وبتلك النتيجة يتوقف رصيد آرسنال عند 71 نقطة في وصافة ترتيب الدوري الإنجليزي، بفارق نقطتين عن مانشستر سيتي المتصدر، بينما يرتفع رصيد أستون فيلا إلى 63 نقطة، في المركز الرابع.

ودخل الجانرز المباراة بتشكيل مكون من:

حراسة المرمى: دافيد رايا.

الدفاع: بن وايت – ويليام ساليبا – جابرييل ماجاليس – أوليكساندر زينتشينكو.

خط الوسط: ديكلان رايس – مارتن أوديجارد – كاي هافيرتز.

الهجوم: لياندرو تروسارد – جابرييل جيسوس – بوكايو ساكا.