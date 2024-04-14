"خارج حسابات جوميز".. غياب خماسي الزمالك عن مباراة القمة رسميا

محمد اسماعيل - القاهرة - تأكد غياب خمسة لاعبين من الفريق الأول لنادي الزمالك، في مواجهة الأهلي المقبلة في بطولة الدوري المصري الممتاز.

ويلتقي الزمالك نظيره الأهلي غد الإثنين، في إطار المباريات المؤجلة من الجولة العاشرة لبطولة الدوري المصري الممتاز، على استاد القاهرة الدولي.

وعلم موقع الخليج 365، أنه تأكد خروج خمسة لاعبين من حسابات البرتغالي جوزيه جوميز المدير الفني للفريق الأبيض بشكل رسمي عن المباراة بداعي الإصابة.

وأوضح المصدر، أنه سيغيب عن الزمالك كل من محمود الونش ومحمد عبدالشافي للإصابة بقطع في الرباط الصليبي، ويوسف إبراهيم أوباما، للإصابة بكسر في الفك، بينما يغيب محمد صبحي لمعاناته من تمزق في العضلة الخلفية ومحمود علاء الذي يعاني من الإصابة بشدة في العضلة الضامة.

ويحتل الزمالك المركز الـ12 ببطولة الدوري المصري الممتاز، برصيد 18 نقطة، بعد خوضه 12 مباراة فقط، حقق الفوز في 5 وتعادل في 3 وخسر أربع مباريات.

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