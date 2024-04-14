ليفركوزن يتوج بالدوري الألماني.. أندية حصدت اللقب لأول مرة

ياسر رشاد - القاهرة - توج ليفركوزن بقيادة مدربه تشابي ألونسو بالدوري الألماني لأول مرة في تاريخه بعد انتصاره على فيردر بريمن بخماسية نظيفة في الجولة التاسعة والعشرين من عمر مسابقة البوندسليجا.

ودخل ليفر كوزن قائمة الأندية المتوجة بالدوري الألماني لأول مرة في تاريخها ليصبح النادي الرابع عشر الذي يتوج بالدوري للمرة الأولى، والـ30 في تاريخ المسابقة.

ورفع ليفركوزن رصيده إلى 79 نقطة في صدارة الدوري الألماني ليوسع الفارق إلى 16 نقطة عن أقرب ملاحقيه بايرن ميونخ، ليتوج باللقب قبل نهاية الموسم بـ 5 مباريات.

وفك رجال تشابي ألونسو شراكتهم مع بايرن ميونخ في إنجاز حصد الدوري الألماني دون هزيمة في 28 مباراة، ليرفعه إلى 29 مباراة دون خسارة (25 فوز و4 تعادلات) .

وكسر ليفر كوزن هيمنة بايرن ميونخ التي دامت 11 عاما، بعد احتكاره للقب طوال تلك الفترة قبل أن يكسرها رجال تشابي ألونسو بحصد اللقب بعد الانتصار على بريمن بخماسية نظيفة.

ويعتبر بايرن ميونخ أكثر من توج ببطولة الدوري الألماني بـ 33 مرة خلفه نورنبرج بـ 9 ألقاب، يليه بوروسيا دورتموند 8 مرات خلفه شالكة 7 مرات.



أندية توجت بلقب الدوري الألماني لأول مرة

أنضم ليفركوزن للأندية المتوجة بالدوري الألماني للمرة الأولى بعدما حصد وآينتراخت فرانكفورت وفولفسبورج وفرايبورج، كارلسروه وهولستن كيل وميونخ 1860 وبلاو فيس برلين وكارلسروه في إف، وفورتونا دوسلدورف ورابيد فيينا (النمساوي) و براونشفاينج، ومانهاييم وروت فيس إيسين

