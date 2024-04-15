شكرا لقرائتكم خبر عن نتائج الأهلى والزمالك فى "قمة أبريل" قبل لقاء الليلة.. إنفو جراف والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يلتقي الأهلي مع الزمالك فى السابعة مساء اليوم، الاثنين، باستاد القاهرة في قمة الدوري المصري فى المباراة المؤجلة من الأسبوع العاشر للمسابقة المحلية، في مواجهة مثيرة مع اختلاف طموح الفريقين خلال القمة ما بين رغبة الأهلي في مواصلة الانتصارات والمنافسة على استعادة صدارة الدوري، أو الزمالك الذى يرغب فى تصحيح مساره والعودة للمنافسة على المراكز الأولى بالمسابقة.

والتقى الأهلى مع الزمالك فى شهر أبريل فى 16 لقاء قمة قبل صدام الليلة، حقق المارد الاحمر الفوز فى 6 لقاءات، مقابل 5 انتصارات للزمالك، وانتهت 5 مواجهات بالتعادل بين الفريقين.

أكبر فوز حققه الأهلى فى أبريل على الزمالك كان بنتيجة 3-1 وتحقق مرتين فيما كان أكبر انتصار للزمالك على المارد الاحمر بثلاثية دون رد فى أبريل.

انتهت أول مباراة قمة جمعت القطبين فى أبريل بفوز الزمالك بهدف دون رد فيما انتهت أخر مباراة قمة جمعت الاحمر والابيض فى أبريل بفوز الاهلى بهدفين مقابل هدف.

ويأمل قطبى الكرة المصرية فى تحقيق الفوز بالقمة من أجل تعزيز آمالهم في المشاركة الأفريقية بالموسم المقبل في ظل الاتجاه للاعتماد على نتائج الدور الأول.