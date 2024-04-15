شكرا لقرائتكم خبر عن تصنيف الاسكواش.. علي فرج يحافظ على الصدارة للأسبوع 204 والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعلنت رابطة اللاعبين المحترفين للاسكواش PSA التصنيف الجديد فى شهر أبريل الجاري، وحافظ البطل المصري علي فرج لاعب وادي دجلة على صدارة التصنيف العالمي للرجال، للأسبوع الـ46 على التوالي ورقم 204 فى تاريخه.

بينما استقر النيوزيلندي بول كول فى المركز الثاني متقدمًا على البيروفي دييجو إلياس، واستقر مازن هشام في المركز السادس، بينما تواجد الإنجليزي محمد الشوربجي في المركز السابع.

تصنيف الرجال



1ـ علي فرج

2ـ النيوزيلندي بول كول

3ـ البيروفي دييجو إلياس

4ـ مصطفى عسل

5ـ كريم عبد الجواد

6ـ مازن هشام

7ـ الإنجليزي محمد الشوربجي

8ـ طارق مؤمن

9ـ الإنجليزي مروان الشوربجي

10ـ الويلزي جويل مكين