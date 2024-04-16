إبراهيم نور الدين يكشف حقيقة اعتزاله التحكيم عقب نهاية الموسم

ياسر رشاد - القاهرة - أوضح الحكم المصري إبراهيم نور الدين حقيقة اعتزاله كرة القدم عقب نهاية الموسم الجاري، بعدما قاد مباراة القمة بين الأهلي والزمالك بالأمس الإثنين.



واستطاع الزمالك تحقيق الفوز على الأهلي بهدفين مقابل هدف واحد، ضمن منافسات الدوري المصري الممتاز، حيث جاءت ثنائية الزمالك عن طريق المهاجم التونسي سيف الدين الجزيري، بينما أحرز هدف الأهلي اللاعب أحمد عبدالقادر.

وتحدث إبراهيم نور الدين في تصريحات تلفزيونية عقب نهاية المباراة، حيث قال: "بالتأكيد لا صحة أن مباراة اليوم كانت تكريمية لي، أنا لم أتخذ قرارًا باعتزالي".

وتابع: :أنا وإن كنت أعلنت اعتزالي كان من أجل أن يتم خلق المنافسة بين الحكام الصاعدين".

وأتم نور الدين تصريحاته: "أنا لو سأعتزل سيكون في مباراة نهائي بطولة وليست مباراة دوري بين الأهلي والزمالك، فريق في المركز التاسع وفريق في المركز الثاني عشر".