الدوسري ومالكوم على رأس تشكيل الهلال المتوقع أمام العين

ياسر رشاد - القاهرة - يبحث البرتغالي خورخي جيسوس، المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي الهلال السعودي عن تحقيق الفوز خلال مواجهته أمام العين الإماراتي، ضمن منافسات ذهاب الدور نصف النهائي من دوري أبطال آسيا لهذا الموسم.



وكان الهلال قد تأهل للدور نصف النهائي من دوري أبطال آسيا لهذا الموسم، بعدما حقق الفوز على مواطنه اتحاد جدة برباعية نظيفة بمجموع المباراتين ذهابًا وإيابًا.

تشكيل الهلال المتوقع أمام اتحاد جدة



حراسة المرمى: ياسين بونو.

خط الدفاع: سعود عبد الحميد، خاليدو كوليبالي، علي البليهي، حسان تمبكتي.

خط الوسط الدفاعي: روبن نيفيس، سيرجي ميلنكوفيتش سافيتش.

خط الوسط الهجومي: ميشائيل، مالكوم، سالم الدوسري.

خط الهجوم: صالح الشهري.

موعد مباراة العين والهلال والقنوات الناقلة

تبدأ مواجهة الهلال أمام العين الإماراتي في السادسة من مساء اليوم الثلاثاء بتوقيت القاهرة، والسابعة بتوقيت مكة المكرمة، في المباراة التي يشهدها ملعب هزاع بن زايد بالإمارات.

ومن المقرر إذاعة مواجهة العين أمام الهلال عبر عدة قنوات منها بي إن سبورتس القطرية وssc السعودية.

