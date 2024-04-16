شوبير يفجر مفاجأة بخصوص غياب تاو عن القمة

فجر الإعلامي أحمد شوبير مفاجأة بشان استبعاد بيرسي تاو من مباراة القمة أمس، أمام الزمالك والتي فاز بها الفريق الأبيض بهدفين لهدف.

وقال شوبير في تصريحات تليفزيونية: “يبدوا إنه في بين بيرسي تاو وكولر أمر ما، وكلما نسأل لا نحصل على المعلومة الصحيحة”.

وأضاف: “هناك تحفظ على أمور تخص الفريق الأول بعد الهزيمة من الزمالك، ولكن الكل بيرمي المباراة وراء ظهره والتركيز حاليًا على مباراة مازيمبي القادمة في نصف نهائي دوري أبطال إفريقيا”.

من جهة أخرى أكد رضا عبد العال، نجم الاهلي والزمالك الأسبق على أن بيرسي تاو ليس مصابًا، واللاعب طلب عدم اللعب أمام الزمالك لخلافه مع كولر”.

وقال عبد العال في تصريحاته لبرنامج “البريمو”: “علمت ان بيرسي تاو لا يعاني من أي إصابة، وكان بمقدوره المشاركة في مباراة القمة أمام الزمالك، ولكنه رفض لخلافه مع كولر”.

واختتم: “تاو مستاء من كولر خاصة بعدما قام اللاعب بالتخسين في مباراة سيمبا التنزاني وقام المدرب السويسري بالدفع بلاعب آخر بدلا منه”.

ويستعد الاهلي لمواجهة نظيره مازيمبي الكونغولي يوم 20 إبريل الجاري، ضمن مباريات الذهاب لنصف نهائي دوري أبطال إفريقيا.