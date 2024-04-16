تعرف على حكام مباريات الجولة السادسة بدورى المحترفين

ياسر رشاد - القاهرة - أعلنت لجنة الحكام التابعة للاتحاد المصرى لكرة القدم طاقم حكام 5 مباريات من المرحلة الثانية لدوري القسم الثاني "دورى المحترفين"، والمقرر إقامتها في الساعة الثالثة والنصف عصر اليوم الثلاثاء، ضمن لقاءات الجولة السادسة للمرحلة الثانية لدوري المحترفين للمجموعة المنافسة على الصعود للدوري الممتاز .

طنطا × وادي دجلة

تنطلق المباراة في تمام الثالثة والنصف مساء على ملعب طنطا بقيادة أحمد ناجي حكما للساحة ويعاونه عبد العزيز محسن مساعد أول، عماد الشامي مساعد ثان، ويتواجد رزق بهنس حكما رابعا.

طاقم حكام مباراة طنطا ووادي دجلة

حرس الحدود × غزل المحلة

تنطلق المباراة في تمام الثالثة والنصف مساء على ملعب حرس الحدود بقيادة محمد طه حكما ساحة، ويعاونه وائل فتحي مساعد أول، ومحمد أحمد حسن مساعد ثان، ويتواجد محمد عبد العزيز حكما رابعا.

طاقم حكام مباراة حرس الحدود وغزل المحلة

لافيينا × السكة الحديد

تنطلق المباراة في تمام الثالثة والنصف مساء على ملعب الأسيوطي بقيادة عمرو عابدين ويعاونه محمد القراقصي مساعد أول، محمد القاضي مساعد ثان، بينما يتواجد مصطفى مدحت حكما رابعا.

طاقم حكام مباراة لافيينا والسكة الحديد

بتروجيت × راية

تنطلق المباراة في تمام الثالثة والنصف مساء على ملعب بتروسبورت بقيادة عبد الحكيم ناصر حكما ساحة، ويعاونه عادل ماهر مساعد أول، ومحمد مصطفى إسماعيل مساعد ثان، بينما يتواجد علاء صبري حكما رابعا.

طاقم حكام مباراة بتروجيت وراية

القناة × بروكسي

تنطلق المباراة في تمام الثانية والنصف مساء على ملعب القناة القديم، بقيادة عمرو رمضان حكما للساحة، وليد عبدالله اللطيف مساعد أول، علاء علي السروري، محمد أحمد الشناوي.

طاقم حكام مباراة القناة وبروكسي

ترتيب مجموعة الصعود بدوري المحترفين بعد انتهاء مواجهات الجولة الخامسة:

1- بتروجيت 54 نقطة

2- غزل المحلة 44 نقطة

3- لافيينا 43 نقطة

4- وادي دجلة 43 نقطة

5- حرس الحدود 43 نقطة

6- السكة الحديد 37 نقطة

7- طنطا 35 نقطة

8- راية 35 نقطة

9- بروكسي 35 نقطة

10- القناة 28 نقطة