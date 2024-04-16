صدمة لـ كولر بشأن مدة غياب إمام عاشور و مروان عطية

كشف الإعلامي أحمد شوبير، عن موقف ثنائي الاهلي إمام عاشور ومروان عطية من خوض مباراة مازيمبي الكونغولي القادمة في ذهاب نصف نهائي دوري أبطال إفريقيا.

وغاب الثنائي إمام عاشور ومروان عن مباراة القمة الأخيرة بسبب الإصابة، حيث يعاني إمام من خلع في الكتف، فيما تعرض مروان عطية للإصابة في العضلة الخلفية.

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وقال شوبير في تصريحات تليفزيونية عبر قناة “أون تايم سبورتس”: “إمام عاشور لن يلحق بمباراتي مازيمبي الكونغولي على أقل تقدير، فيما لم يتضح موقف مروان عطية، حيث سيخضع لآشعة وسيتم تحديد موقفه من مباراة مازيمبي”.

ويلتقي المارد الأحمر نظيره مازيمبي الكونغولي يوم 20 إبريل الجاري في مباراة الذهاب لنصف نهائي دوري أبطال إفريقيا لتي تلعب في الكونغو”.

وكان الاهلي قد تلقى الهزيمة من نادي الزمالك بهدفين لهدف، في مباراة القمة المؤجلة من الجولة العاشرة لمسابقة الدوري المصري الممتاز التي لعبت أمس.

وتجمد رصيد النادي الاهلي عند النقطة الـ21 في المركز التاسع بجدول ترتيب الدوري المصري الممتاز، فيما ارتقى الزمالك للمركز العاشر بجدول ترتيب الدوري المصري الممتاز برصيد 21 نقطة.